// Голи до кръста си го мерят

Лукарски днес заявил, че Светльо Витков е по-добър от Радан Кънев. http://clubz.bg/50711-lukarski_svetlo_vitkov_e_po_dobyr_ot_radan_kynev

Голата истина доказва с фотофакти, че Витков, Лукарски, Путин и Борисов и т.н. са прави да претендират да са по-добри, когато си ги мерят ( поне от кръста нагоре), като политици по цици:

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