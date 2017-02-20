// Голи до кръста си го мерят

В БЕСЕДКАТА

Голи до кръста си го мерят

By февруари 20, 2017 Post a comment

Лукарски днес заявил, че Светльо Витков е по-добър от Радан Кънев. http://clubz.bg/50711-lukarski_svetlo_vitkov_e_po_dobyr_ot_radan_kynev

Голата истина доказва с фотофакти, че  Витков, Лукарски, Путин и  Борисов и т.н. са прави да претендират да са по-добри, когато си ги мерят ( поне от кръста нагоре), като политици по цици:

Резултат с изображение за Светльо Витков гол до кръста

Резултат с изображение за Лукарски гол до кръста на мач снимка

Резултат с изображение за Бойко Борисов гол снимки

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3 comments for “Голи до кръста си го мерят”

  1. Уникален фотоархив на Иво!
    Шапо!
    А сега по злобата на деня.
    Коментари на руснаци по повод смъртта на Чуркин –
    То ли Чуркин не выдеержал измены Трампа, то ли Путиин заподозрил в измене Чуркина
    Просто обрубили концы. К Виталику сбегались ниточки всех раисянских агентов, имевших неофициальный контакт с командой Трампа. ИМХО. Теперь этот узел разрублен.
    Предлагаю поэтому посмертно присвоить ему почетное звание “Чересчуркин”. Аминь, товарищи.

    Според “всезнаещата” и според някои агент на силоваците които са опозиция на лилипут.ин Юлия Латинина кремълският гном е убил чуркин.
    http://rusjev.net/2017/02/20/churkina-ubil-putin-on-prosto-s-nim-pogovoril/

    Posted by Georgi Nikolov | февруари 20, 2017, 23:18

  2. Още една добра новина тази вечер.
    Вижте какво изкопах за наследника на Флин.
    Генерал-лейтенант Герберт Реймонд Макмастер считается одним из лучших военных интеллектуалов американской армии, который часто цитирует знаменитого прусского генерала и военного теоретика Карла фон Клаузевица. Около десяти лет назад Макмастер вел ожесточенную битву внутри Пентагона за принятие новой концепции ведения боевых действий против исламистов в Афганистане, Ираке и других горячих точках. Его новая цель – Москва.

    Posted by Georgi Nikolov | февруари 20, 2017, 23:38

  3. Тия всичките имат нужда от затягане на циците. Размерът им е станал от 4D (много големи) на 36 long (много увиснали).

    Posted by .500 S&W | февруари 21, 2017, 00:02

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