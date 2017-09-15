// Руски туристи се държат като терористи спрямо “аборигените” в Поморие

За пореден път публикувам свидетелски разказ на коментатор в ivо.bg. Не се превземам, но за превзетите от руски скакалци наши земи има достатъчно свидетели. Нашенците обаче масово си мълчат като поробени индивиди в държава, която не иска да ги защити.
Предизвиквам засегнатите братушки на братушките им, ако се разпознават като обслужващ персонал на колонизаторите, да се обадят и да оборят свидетелските показания за безнаказаната наглост на колонизаторите в нашата постколониална територия. Ако е лъжа, че се държат така, както твърди авторът на сигнала в блога, нека дадат доказателства. Взимам пример в това отношение от наши(стки)те грабители, които настоаяват да дадеш доказателства за очевидните им грабежи. НА СНИМКАТА: “Малая Русия” се рекламира в руския анклав Поморие като “голяма работа”
А междувременно предоставям на вниманието на читателите още едно свидетелство на коментатор в блога:
“В Поморие хората са шокирани и не знаят как да реагират. Руските туристи (като невидели) пред очите им обират гроздето от лозите над портите на къщите им, влизат нагло в дворовете и „ошмулват” смокиновите дръвчета, чупят клоните, обрали са още зелени цитрусовите декоративни дръвчета по крайбрежната улица и налитат като скакалци на всяко плодно дърво.
Помежду си руснаците наричат местните граждани „аборигени”! И аз чух как една дебела тьотя каза на друга, че ходила „при един абориген”, за да й направи нов ключ.
„Цивилизаторите” вече налагат комуналковия си „руски мир”!Share on Facebook
Добре би било хората в Поморие да поканят на посещение “големите родолюбци и държавници” Радев и Борисов и лично да им се оплачат от любимите им братушки.Интересен ще ми е техния коментар.
Уви,в Народното събрание няма един депутат,който да постави въпроса за наглата руска инвазия по българското Черноморие,както правилно отбеляза господин Инджев.Все пак дали някой от така наречените десни няма да се осмели да вземе отношение?
Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында — город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-пидарас»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак…
И медальками — херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство — чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды —
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
опередили((
Гарантирано от ГЕП (ГРЕБ, SIC)!