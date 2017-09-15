// Руски туристи се държат като терористи спрямо “аборигените” в Поморие

За пореден път публикувам свидетелски разказ на коментатор в ivо.bg. Не се превземам, но за превзетите от руски скакалци наши земи има достатъчно свидетели. Нашенците обаче масово си мълчат като поробени индивиди в държава, която не иска да ги защити.

Предизвиквам засегнатите братушки на братушките им, ако се разпознават като обслужващ персонал на колонизаторите, да се обадят и да оборят свидетелските показания за безнаказаната наглост на колонизаторите в нашата постколониална територия. Ако е лъжа, че се държат така, както твърди авторът на сигнала в блога, нека дадат доказателства. Взимам пример в това отношение от наши(стки)те грабители, които настоаяват да дадеш доказателства за очевидните им грабежи. НА С НИМКАТА: “Малая Русия” се рекламира в руския анклав Поморие като “голяма работа”

А междувременно предоставям на вниманието на читателите още едно свидетелство на коментатор в блога:

“В Поморие хората са шокирани и не знаят как да реагират. Руските туристи (като невидели) пред очите им обират гроздето от лозите над портите на къщите им, влизат нагло в дворовете и „ошмулват” смокиновите дръвчета, чупят клоните, обрали са още зелени цитрусовите декоративни дръвчета по крайбрежната улица и налитат като скакалци на всяко плодно дърво.

Помежду си руснаците наричат местните граждани „аборигени”! И аз чух как една дебела тьотя каза на друга, че ходила „при един абориген”, за да й направи нов ключ.

„Цивилизаторите” вече налагат комуналковия си „руски мир”!

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