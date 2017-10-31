// Руската мафия си има Путин и чрез него владее държавата

«Путинская Россия это экстремальная версия «капитализма для своих», на самом деле — клептократия, где приближенные к власти получают право воровать огромные суммы на личные нужды» (Пол Кругман, Нобелевский лауреат по экономике, из статьи в «Нью-Йорк Таймс» 18.12.2014 г.).

1.Из жизни Коза-Ностры (вместо предисловия).

Джон Готти, легендарный босс мафии в Америке, рулил семьей Гамбино с 1986 по 1992 г. По разным оценкам доходы его ОПГ в то время составляли от 250 до 500 млн. долл. в год. Рэкет, наркотики, аферы с налогами на бензин, всё по полной программе.

Семья Гамбино была крупнейшей в США, однако официально дон Готти был… менеджером по продаже сантехники и одежды в двух небольших фирмах. Работая на двух работах, Готти зарабатывал в среднем 50 тыс. долл. в год. А все миллионы шли на подставных лиц. Как и принято в мафии.

Скромный дом дона Готти в нью-йоркском районе Квинс, квартал Ховард-Бич.

Вокруг — ровно такие же дома для среднего класса. Главный бандит Америки, он же «менеджер по сантехнике», ходил по Квинсу без охраны, попадая в объективы репортеров.

Когда-то Готти был киллером у Карло Гамбино — главного босса мафии в США в 1960-70-е гг. Старик Гамбино по кличке «Крёстный отец» ворочал миллиардами, но тоже жил в старом и более чем скромном доме в Бруклине, который служил ему жилищем и штаб-квартирой. ФБР пасло его, у дома круглосуточно стоял автобус с наружкой и прослушкой, но дон Гамбино все равно продолжал рулить Коза-Нострой.

Правил он железной рукой. Конкуренты его регулярно умирали не своей смертью либо попадали в руки ФБР (старик Гамбино был крупный спец по подставам).

Нажитое непосильным трудом дону Гамбино помогал прятать его приятель, тоже известный бандит — Меир Лански. Он же «бухгалтер мафии» и главный отмыватель её денег. Персонаж, воспетый в гангстерских фильмах: прототип Хаймана Рота в «Крёстном отце» и Макса Берковича из «Однажды в Америке».

Меир Лански (слева) и его киношный образ в «Крёстном отце-2» (еврей-мафиози Хайман Рот, партнер дона Корлеоне). Когда фильм вышел, Лански направил поздравление актеру Ли Страссбергу: мол, неплохо сыграл, но мог бы изобразить меня и посимпатичнее.

1932 год. Братва. Группа бандитов, арестованных на сходке в Чикаго. Третий слева — Счастливчик Лучиано, четвертый — Меир Лански в молодости. Никаких «адидасов» и черных вололазок, что характерно. На сходняк — в костюме и галстуке.

Лански оказывал финансовые услуги Коза-Ностре в течение почти полувека. После того как Аль Капоне сел за неуплату налогов в 1931 г., Лански (ему не было еще 30 тогда) первым сделал соответствующие выводы.

Уже тогда началось строительство оффшорной сети мафии: Лански первым стал использовать анонимные фирмы в Лихтенштейне и номерные счета в Швейцарии (всё это было уже в 1930-е гг.). Он первым предложил использовать карибские острова (Кубу, Багамы, Кайманы и т.д.) для прогона грязных денег. Еще одной идеей было использование казино для отмывания средств (так появился Лас-Вегас).

Когда теперь вы читаете в СМИ, что дворец Путина в Геленджике был профинансирован фирмой «Лирус» из Лихтенштейна с акциями на предъявителя… Или что виолончелист Ролдугин наоткрывал фирм на карибских островах, но со счетами в банках Цюриха, через которые ходили какие-то непонятные миллиарды… То надо понимать, что всё это не ново. Совсем не ново. Путин еще не родился, а его папа–комсомольский активист ещё раскулачивал соседей у себя в деревне в Тверской обл., когда все эти механизмы сокрытия и отмывания денег уже были обкатаны мафией.

Разумеется, услуги финансиста Коза-Ностры неплохо оплачивались. В 1982 г., за год до смерти, «Форбс» оценил состояние Меира Лански в 300 млн. долл. Это около миллиарда долларов по-нынешнему. Однако сам Лански жил в довольно скромном одноэтажном доме во Флориде и утверждал, что гол как сокол.

Причина была прозаична: на Лански регулярно наезжала налоговая. Там тоже смотрели кино и читали газеты. В 1970 г. он был даже вынужден на пару лет уехать из США в Израиль, так как ему светил срок за сокрытие доходов. Но в итоге все обошлось.

Вообще, всех этих боссов мафии, и Лански, и Гамбино, и Готти ФБР не раз пыталось посадить. В отношении старшего поколения (Лански и Гамбино), это у них не особо получалось. Дела разваливались, свидетели меняли показания, присяжные проникались сочувствием к обвиняемому. Всё как обычно.

С Джоном Готти им повезло больше. В начале 90-х ФБР раскрутило его зама, который согласился дать показания (ему светила смертная казнь). В итоге в 1992 г. «менеджер по сантехнике» получил пожизненное за 13 убийств (это то, что удалось доказать). Там же в тюрьме Готти и умер.

Похороны Готти в Квинсе в 2002 г. 75 чёрных лимузинов с бандитами проехали по району на местное католическое кладбище.

Самодельный плакат по пути: «Джон Готти будет жить вечно!»

На самом деле Готти умер в тюрьме строгого режима, в адских мучениях, от рака горла, отбывая пожизненный срок. Гроб был позолоченный, но деньги особо не помогли. После ареста Готти семьей Гамбино стал рулить его сын Джон Готти-мл., потом брат Петер Готти. Сына ФБР отправила за решетку в 1999, брата в 2004. Сын уже вышел и официально завязал с мафией, брат сидит пожизненно. Семья Гамбино значительно ослабла с тех пор, но она по-прежнему существует.

Это была мафия в Америке, друзья. А теперь перенесемся на другую сторону океана. В современную путинскую Россию…

2. Пахан из Вырицы.

Ленинградская обл., поселок Вырица в 60 км от Петербурга. Наши дни. На берегу реки Оредеж стоит дом площадью около 2100 кв.м. Вернее не дом, а уменьшенная копия Большого Екатерининского дворца в Царском селе (это где янтарная комната, барокко и т.д.).

Внутри тоже все круто. Мрамор, золото

Вазы, комоды

Гостиная. Высота полотка – 14 метров. 5-метровые статУи в ассортименте.

Не домик Карло Гамбино, да.

Лошары они там в «Коза-Ностре», чего говорить

Домовая церковь внутри дворца в Вырице. Хозяин — очень богобоязненный человек. Ну, ему есть чего бояться в этом плане, скажем так.

Еще там во дворце — картины, витражи, мозаичные полы из 19 сортов мрамора, двери из черепашьих панцирей (!), лепнина, ковка и резьба по ореховому дереву. По осторожным оценкам отделка такого уровня стоит 40-50 тыс. евро за квадрат. Т.е. речь идет о поместье за 100 млн. евро.

Личный вертолет хозяина дворца в Вырице на площадке перед домом:

На нем он летает в Петербург. По делам. Вертолет обычно взлетает в Вырице и приземляется на лужайке у Петропавловской крепости, прямо в центре города. Там хозяин дворца пересаживается в кортеж с охраной.

Обратно – тем же путем. Кортеж-вертолет-дворец.

Машины хозяин предпочитает дорогие, суперкары. В данном случае «Бугатти Вейрон Гранд Спорт» за 2 млн. евро. Таких, по-моему, всего два на Россию (второй – у Кадырова).

А это хозяин дворца за рулем «Ламборджини Ревентон» (1,4 млн. евро) в центре Петербурга:

На «Роллс-Ройсе» (у него их несколько, любимая машина):

На уникальном «Масерати МС 12» по Невскому…

Кто же этот олигарх из Вырицы с вертолетами и роллс-ройсами, который живет в царском дворце за 100 млн. евро? – Один уважаемый человек. Вот он крупным планом:

Это уголовный авторитет Сергей Васильев, тамбовская ОПГ. Рецидивист, дважды судим в советские времена: за изнасилование (в 1974 г.) и мошенничество (1987). В 1980-е создал одну из первых в городе банд рэкетиров (бригада братьев Васильевых).

Бомбил авторынки, крутил колпаки (крышевал наперсточников), собирал дань с «Галеры» (черный рынок импортных товаров у Гостиного двора). Все это было еще в СССР. В 1990-е гг. Васильев стал одним из теневых хозяев города. Вместе с тамбовской ОПГ участвовал в захвате морского порта и других предприятий. В 2000-е, при Путине, бандит Васильев достиг вершин процветания. В октябре 2017 был у Путина на 65-летии (они давно знакомы).

На склоне лет авторитет Васильев решил построить себе дачу с участком. Огородил некогда популярный у горожан пляж, выставил охрану с автоматами. И стал строить Царское село №2. Оно было построено в 2005-2006 гг.

Вырица – поселок небольшой, постоянных жителей (не дачников) там около 12 тыс. чел. Кварталы, где они живут, выглядят примерно так:

Или так

Бараки невесть каких годов постройки…

Все это удачно дополняет дворец бандита Васильева. В Вырицу можно возить школьников. На уроки по новейшей истории России. Ну, чтоб долго не рассказывать. Можно также возить студентов, изучающих общественные науки. В порядке изучения темы «Капитализм для своих». Чтоб было понятно: вот тут свои, а вот – чужие, всё наглядно.

С уверенностью можно сказать, что никто из главарей Коза-Ностры в Америке ТАК не живёт. Там все больше «менеджеры по сантехнике».

Еще один любопытный момент: судя по земельному кадастру, дворец Васильева в Вырице стоит на участке 4,1 га, который выделен под «объект здравоохранения» (оздоровительный комплекс).

За здоровье авторитета Васильева можно быть спокойным. А вот остальные жители поселка Вырица лечатся в местной райбольнице на ул.Московская, 12. А там давняя проблема — нет денег на ремонт канализации. Отходы стекаются в коллектор, который, зараза, пришел в негодность. И протекает, много лет освежая окрестности запахом растекающегося дерьма.

Больница от дворца далековато, так что запах до своих не доходит. А которые не свои, те пишут, конечно, жалуются. Вот, например, в 2016 г. жаловались областным властям:

Но денег на ремонт нет. Никак не найдут. Экстремальная форма капитализма для своих! Нобелевские лауреаты не зря пишут.

Впрочем, авторитета Васильева в его «оздоровительном комплексе» это мало волнует. Журнал «Salon Interior», посвященный элитной недвижимости и дизайну, в №9 за 2009 г. опубликовал фотоотчет о васильевском дворце, взяв интервью у архитектора. Как рассказал архитектор Игорь Гремицкий, заказчик пожелал воплотить здесь свою мечту – жить в царских хоромах и что дворец «призван поражать».

Кроме того, заказчик пожелал, чтобы во дворце была увековечена память «царя-страстотерпца Николая II», которого он очень уважает. И память увековечили: домовая церковь внутри освящена в честь Николая II, а у входа – его статуя с ангелом и крестом. Т.е. авторитет Васильев – монархист типа. Истово верующий, со своей домовой церковью и т.д.

Последний раз Васильева пытались посадить в тюрьму в далеком 1987 г., еще в СССР. Обвинения в рэкете (главное, чем он тогда занимался) доказать не смогли, желающих давать показания на Васильева оказалось немного. Доказали только махинации с автомобилями, впаяв 7 лет за мошенничество.

Дело Васильева по тем временам было громкое и о нем написалпитерский журнал «Смена» в марте 1988 г. Там был дан любопытный портрет главного героя.

«Свободного времени у него [Васильева] никогда не было, стрелка его деятельности ни на минуту не останавливала свой бешеный темп. Жил скромно: старая, обшарпанная мебель, сломанная кровать, в холодильнике консервы, килька, вареная колбаса – никаких деликатесов. Только новенький магнитофон „Панасоник“ и цветной японский телевизор той же фирмы никак не вписывались в эту убогую обстановку запущенной и грязной квартиры. Впрочем, этот «спартанский» образ жизни объяснялся патологической жадностью Васильева».

По воспоминаниям Евгения Вышенкова, офицера ленинградского угрозыска, а ныне журналиста, набор видеокассет в квартире Васильева был столь же спартанским. Он все время смотрел только два фильма: «Чапаев» и «Броненосец Потемкин». И ни тебе барокко, ни бугатти, ни царя-страстотерпца. Килька в томате и революционная братва с «Потёмкина».

Та статья в «Смене» в 1988 г. про банду Васильева называлась «Крах». Имелся в виду крах Васильева и его ОПГ.

Сам Васильев на тот момент только что сел по второй ходке, и выйти был должен через семь лет.

Но автор статьи Леонид Милош поторопился с «крахом». Не знал, что просидит Васильев всего два года, откупится, и вообще скоро грянут новые времена. Ленинград переименуют в Петербург, Петербург приобретет приставку «бандитский», возникнут тамбовская и малышевская ОПГ, Васильев там будет на первых ролях. Бандиты купят с потрохами мэрию Собчака, и захватят все лакомые куски в городе. А потом и всю страну. Коза-Ностре такое не снилось.

3. «Эпоха полнейшего беззакония».

Откуда у бандита Васильева деньги на дворцы и роллс-ройсы? – Главным источником его богатства является вот это предприятие. Называется «Петербургский нефтяной терминал» или сокращенно ПНТ.

Это бывшая нефтебаза в морском порту Петербурга, захваченная бандитами еще в 1995 г. Здесь крупнейший пункт вывоза нефтепродуктов за рубеж из России. Солярку, мазут и т.п. тут заливают в танкеры миллионами тонн и отправляют за границу. Кроме того, тут происходит бункеровка (заправка топливом) морских судов. В общем, хлебное место. ПНТ и есть источник денег на дворец в Вырице, гордо возвышающийся среди хрущоб и бараков.

Пропускная способность терминала – 12 млн. т нефтепродуктов в год. Это 50-70 млн. долларов в год за услуги перевалки. Это не считая оффшорных махинаций с топливом, которые тут всегда были распространены. Это когда судно заправляют российским мазутом в Питере, а валюту за него получают на оффшор в Лихтенштейне и т.п.

Васильев является негласным хозяином ПНТ. Однако официально его фамилии там нигде нет. Там одни оффшоры и номиналы, которые делят прибыль где-то за рубежом и по понятиям.

Интересы Васильева в ПНТ тоже представляют подставные лица. Сначала это был некий Дмитрий Скигин, финансист тамбовской ОПГ из 1990-х гг. Дмитрий Скигин и его брат Владимир с начала 1990-х работали с деньгами серьезных питерских бандитов – Васильева, Трабера (Антиквара), Руслана Коляка (Пучеглазого). Братья представляли их интересы в самых разных видах бизнеса, помогали перегонять бандитские капиталы в Европу и легализовать их там.

Дмитрий Скигин (фото из личного архива Роберта Эринджера, главы разведки Монако в 2002-2007 гг.)

В 2003 г. Дмитрий Скигин умер и с авторитетом Васильевом в ПНТ стал работать его старший сын Михаил Скигин. Трудовая династия типа.

Отец и сын Скигины. 30 лет на службе тамбовской ОПГ.

Истоки знакомства Васильева со Скигиным-старшим окутаны тайной. Однако они уходят достаточно далеко. Так, в 2000 г., когда Путин только стал президентом, в Германии вышла его биография для западных читателей под названием «Немец в Кремле» (в русском переводе — «Лучший немец в Кремле»). Автором книжки был Александр Рар — немецкий прокремлевский журналист и политолог. Биография Путина у него вышла, в целом, хвалебная, как и заказывали.

Путин и его немецкий биограф Александр Рар жмут друг другу руку. Валдай, 2011 г.

Рар в своей книжке в красках описывает бандитский Петербург 1990-х гг. (правда, с оговорками, что Путин якобы в этом не участвовал). В частности, у Рара можно прочитать такую историю из начала 90-х:

«Молодой боннский предприниматель Андрей Тварковски в годы перемен во всех сферах российской общественной жизни почти постоянно находился в Ленинграде… Здесь он нашел себе делового партнера и создал вместе с ним фирму «Совэкс», занимавшуюся изготовлением на экспорт деревянных и хрустальных изделий. Сперва из-за рубежа непрерывно поступали деньги за пользовавшийся там неплохим спросом товар… Но тут началась эпоха полнейшего беззакония и почувствовавшая силу мафия просто вытеснила Тварковски с российского рынка… Сперва преступные авторитеты братья Васильевы потребовали от фирмы Тварковски 100000 марок за «покровительство» и иномарку… Он решил обратиться за помощью в КГБ. Принявший его сотрудник был очень любезен и обещал всяческое содействие, но затем внезапно поддержал российского компаньона…

Печальная история. Приехал немец в Питер на излете СССР, нашел себе делового партнера и создал вместе с ним фирму «Совэкс». Стали вывозить на экспорт лес, хрустальные изделия и т.д. Из-за рубежа «непрерывно поступали деньги». А потом пришли бандиты братья Васильевы и немца из фирмы выкинули. И помогал им в этом его же бывший российский партнер.

Рар не называет фамилию этого человека, который натравил братьев Васильевых на несчастного немецкого инвестора. А зря. Ведь это был Скигин. Он действительно зарегистрировал в декабре 1989 г. советско-германское СП «Совэкс», где был директором, и потом отжал его у немцев с помощью авторитета Васильева. Это самое начало 1990-х гг.

У Скигина с Васильевым было еще немало совместных проектов, но самый главный из них начался в 1995 г. – нефтяной терминал. Именно Скигин был автором самой идеи создания ПНТ и схемы захвата нефтебазы в порту. «Мозг» операции, так сказать.

Поскольку терминал один, а бандитов много, не обошлось без разборок. После захвата нефтебазы бандиты долго и увлеченно делили награбленное (иногда со стрельбой). Васильева самого чуть не убили из-за терминала, но в итоге ПНТ все-таки достался ему.

И конечно, говоря о появлении бандитского нефтяного терминала в порту, не стоит забывать, что захват нефтебазы братвой в 1995 г. был бы невозможен без поддержки мэрии города. Без Собчака и его зама Путина, которые выпустили все необходимые для этого распоряжения. Это была одна команда. Вернее, бригада.

Путин в 1994 г. у себя в рабочем кабинете. Именно он курировал порт в мэрии Собчака.

4.Нефтяной терминал.

Итак, бывший советский мафиози Сергей Васильев, когда-то коротавший досуг за килькой в томате и просмотром «Броненосца Потёмкина», стал нефтяным магнатом. Однако как конкретно бандитам удалось влезть в порт, захватить нефтебазу и обосноваться там на долгие годы?

Началось вся история в июне 1995 г, когда мэрия Петербурга распорядилась сдать портовую нефтебазу в долгосрочную аренду частной фирме АОЗT «Петербургский нефтяной терминал». По договору нефтебазу им отдали на 20 лет за 50 тыс. долл. в год. Это все равно, что даром. Даже в те годы через терминал проходило по 2-3 млн. т нефтепродуктов, что означало миллионы долларов прибыли в год. Плюс к тому, через три месяца после сдачи в аренду мэрия бесплатно отдала ПНТ еще 25 гектаров территории порта под будущее расширение бизнеса.

Распоряжение мэра Собчака о передаче фирме «Петербургский нефтяной терминал» 25 га в порту в сентябре 1995.

Основные акционеры АОЗT «Петербургский нефтяной терминал» образца 1995-1998 гг. Расклад потом менялся, но этот первый состав акционеров весьма показателен. Братки-с.

Как можно видеть, контрольный пакет ПНТ поначалу был у Трабера. Интересы Васильева представляла уже знакомая нам фирма «Совэкс», генеральным директором которой был Скигин. Авторитета Геннадия Петрова — ЗАО «Финансовая компания «Петролиум». Все эти господа — из т.н. тамбовско-малышевской братвы.

Илья Трабер по кличке «Антиквар». Именно он осуществлял общее руководство приватизацией питерского порта в 1990-е гг. Весь порт в итоге — не только нефтебаза, но и все остальное — ушло бандитам.

Всевластие бандитов в порту возникло при мэре Собчаке (1991-96 гг.). Сам профессор Собчак при этом был по большей части «артистом разговорного жанра» — толкал речи с трибун про демократию и рыночные реформы. Это у него хорошо получалось. А экономику при Собчаке, в том числе морской порт, курировал его первый зам — В.В. Путин. С ним-то и решали вопросы заинтересованные лица.

Начало 1990-х. Собчак (в центре) и два его самых известных выдвиженца – Чубайс и Путин.

Итак, в момент создания «Петербургского нефтяного терминала» главным там был бандит Трабер. Позднее Трабер продал свой пакет акций авторитету Васильеву, и терминал перешел под контроль последнего. Детали этой внутрибандитской сделки между Трабером и Васильевым до сих пор малоизвестны. Обе стороны предпочитают о них не распространяться.

Вкратце, 1998-99 гг. у Трабера возникли некие проблемы в России, сопряженные с угрозой жизни и здоровью. В частности, он стал участником войны криминальных группировок в Выборге с кучей трупов. Чтоб самому не стать трупом, Трабер купил себе греческий паспорт и спешно свалил из России. И много лет жил в Европе как «грек» Ильяс Трабер. Накупил элитной недвижимости и жил на несколько домов между Майоркой, Ниццей и Женевой.

Уезжая из России в конце 90-х, Трабер нуждался в деньгах и продал ПНТ Васильеву. ПНТ – актив дорогой, у Васильева столько денег не было, и продажа была в рассрочку. Расчеты между ними шли долго и непросто. Окончательно они рассчитались уже в 2000-е гг., при Путине – президенте.

Поместье Трабера в Ла Тур-Де-Пей на Женевском озере. Не дворец Васильева в Вырице, но тоже одна из самых дорогих вилл на Швейцарской Ривьере. Это все деньги от питерского порта, вот они:

Виллу свою он теперь увидит не скоро. Трабер нынче в розыске Интерпола (отмывание денег в Испании) и безвылазно сидит в России, в другом своем поместье — под Питером, в Невском лесопарке. Ничто так не способствует любви к Родине, как международный ордер на арест.

Возвращаясь к нефтяному терминалу — когда стало понятно, что ПНТ перешел к Васильеву всерьез и надолго, это не всем понравилось в криминальной среде. В 2006 г. известный питерский авторитет Кумарин (Кум) нанял рейдеров, которые по поддельным документам пытались через налоговую увести терминал у Васильева (переписать его на людей Кума).

Самого Васильева при этом было решено устранить физически. В мае 2006 на него было совершено покушение, его «Роллс-ройс» и джип охраны попали под огонь киллеров в центре Петербурга. Киллеров прислал Кум.

Васильев был ранен, но выжил. Перевод терминала на других лиц в налоговой тоже удалось заблокировать. Киллеры сели в тюрьму. Туда же в 2007 отправился и заказчик Кумарин, что вызывало немалое удивление публики: Кум много лет был «ночным губернатором города», его никто тронуть не смел. Да и для путинской команды он человек не чужой.

Ну совсем не чужой.

Указание гасить Кума после покушения на Васильева пришло с самого верха. Всё готовилось в строжайшей тайне: только московские следователи, даже спецназ брать его прислали из Москвы. После ареста его немедленно переправили в Москву , ибо в Питере он мог решить всё и со всеми.

Естественно, возникает вопрос: а не слишком ли много чудес в биографии Васильева? С приходом Путина он чудесным образом нашел деньги и рассчитался с Трабером за терминал (а это сотни миллионов долларов). Потом он столь же чудесным образом отбился от Кума, а от его наездов в городе ранее мало кто отбивался. И наконец, после всего этого Кум отправился в тюрьму до конца своих дней, угроза была устранена радикально.

Объяснение этим чудесам довольно простое: Васильев взял терминал под себя не один. В этом деле ему помог (финансово и административно) вот этот человек: г-н Сечин. За 30%. Это неофициальная доля Сечина в ПНТ.

Само по себе это не новость. Что у Сечина доля в ПНТ, писала еще «Новая газета» в 2007 г., вскоре после ареста Кума. Самое главное тут правильно понимать, что значит в путинской России «доля Сечина». Это все равно, что доля Путина.

Когда-то Сечин был начальником секретариата у Путина в мэрии Петербурга. Сидел в приемной и решал оргвопросы. Некоторые берут в секретарши девушек, а Путин взял Сечина. При Путине-президенте СМИ создали Сечину образ серого кардинала России, наделив секретаршу совершенно сверхъестественными качествами. Якобы он там всем вертит за кулисами, включая Путина.

Однако это преувеличение. Сечин при Путине – как Скигин при Васильеве. Младший партнер и зицпредседатель. Как гаигшник на посту, всё что берет — делится с командиром. Иначе долго не простоит там. Именно поэтому Васильев и ведет себя так нагло. Дворцы, суперкары. А чего ему бояться с такой-то крышей?

5.Меир Лански питерского разлива.

Важный момент состоит в том, что создание ПНТ в морском порту в 1995 г. было только частью глобального плана по захвату топливной инфраструктуры Петербурга, который реализовали бандиты в 1994-96 гг. В те годы, помимо нефтебазы в порту, тамбовская ОПГ и её союзники захватили:

1.Крупнейшую в городе сеть АЗС из более чем 100 заправок («Петербургская топливная компания» или сокращенно ПТК). Контроль над ПТК получил авторитет Кумарин (Кум) и его партнер Владимир Смирнов (первый председатель кооператива «Озеро»);

2.Нефтебазу в Ручьях (крупнейшие резервуары бензина в регионе). После захвата база была присоединена к ПТК;

3.Нефтебазу в Пулково (заправка самолетов). Её получил васильевский «Совэкс» в 1996 г., однако позднее Васильев отдал эту базу Траберу в ходе их взаимных расчетов;

4.Ну и наконец, источником нефтепродуктов для всех перечисленных предприятий был Киришский НПЗ, крупнейший на Северо-Западе. Контроль над ним захватила группа чекистов во главе с Тимченко (фирма «Кинэкс»), которая работала в одной команде с бандитами.

В 1990-е годы у Дмитрия Скигина в Питере был друг и партнер по бизнесу Максим Фрейдзон, ныне живущий в Израиле. Он был свидетелем и местами соучастником описанных выше процессов.

20 лет спустя, в 2015-16 гг., в серии интервью для радио «Свобода», Фрейдзон рассказал интересные детали тех событий середины 1990-х гг. Так, по его словам, именно Скигин был «мозговым центром» операций по захвату бандитами нефтебаз в порту и в Пулково. И именно Скигин был посредником в переговорах между братвой и Путиным по этим вопросам. В том числе договаривался с ним об откатах за нужные решения.

В итоге все прошло удачно, и оба лакомых куска отошли «правильным» фирмам. Путин теперь любит выступить на тему «лихих 90-х», грабительской приватизации и т.п. Вот пусть и вспомнит, как он сам в этом участвовал.

По мере того, как все ключевые объекты топливной инфраструктуры города были захвачены и поделены, образовалось то, что Фрейдзон называет «коллектив». Устойчивая мафиозная группа. Так, Тимченко держал завод в Киришах и поставлял топливо всем остальным. Брать товар надо было только у него, требование «коллектива».

Дальше это топливо продавалось, прибыль выводилась за границу в оффшоры. В Лихтенштейне у Скигина была фирма «Горизонт Интернейшнл Трейдинг», которая служила центром расчетов. Туда стекались деньги «коллектива», отмывались, распределялись, Скигин за это отвечал. Помощниками у него был англичанин Грэхем Смит и адвокат из Лихтенштейна Маркус Хаслер. Два оффшорных дел мастера из Европы, которые специализировались на мафиозных клиентах из России.

Общая картина представляла собой настоящую региональную ОПГ, которая установила свой монополию на топливном рынке Северо-Запада:

«Поставки топлива для «Совэкса» и ПНТ шли от Тимченко… Путин для этой группы компаний обеспечивал городскую поддержку, всю лицензионную часть, все, что связано с арендой городской собственности и т. д. Дима Скигин обеспечивал бизнес-составляющую, Грэхем Смит занимался западной составляющей и очисткой денег, а Кумарин с Васильевым обеспечивали все, что связано с криминальной составляющей: «крышей», борьбой с конкурентами и захватом новых территорий. Бандиты захватывали, Путин официально оформлял захваченное. Коллектив работал слаженно» (Максим Фрейдзон , из интервью Радио «Свобода» 25 июня 2016 г.).

По сути Скигин был таким Меиром Лански питерского разлива. Бухгалтер мафии. Как и Лански он занимался отмыванием денег по всему миру, управляя сетью оффшоров. Деятельность Скигина в этой области была столь бурной, что в мае 2000 г. он был даже депортирован из Монако за отмывание денег. У него там была фирма под названием «Sotrama», через которую отмывались деньги Трабера и Васильева. В особо крупных размерах. Настолько крупных, что в какой-то момент властям Монако это надоело, и они попросили Скигина больше не появляться у них в стране.

Фрагмент досье на Скигина, которое велось полицией Монако. Скигин Димитриос (он ездил по Европе с греческим паспортом, как и Трабер), 1956 г. р., уроженец Ленинграда, решение о депортации №00-62 от 19 мая 2000 г. Фигурант расследования об отмывании денег с 1999 г. Встречался на Лазурном берегу с Трабером (донесение от 04.02.2000 г.), который связан с «русской криминальной группой «Тамбов» (имеется в виду тамбовская ОПГ Петербурга).

Чтоб уважаемые читатели правильно понимали ситуацию: въезд в Монако Скигину в 2000 г. был закрыт властями без объяснения причин (как Кобзону в Америку), а документы по этому эпизоду были обнародованы только лет 10 спустя бывшим начальником разведки Монако Робертом Эринджером.

И опять же, чтоб уважаемые читатели правильно понимали: Монако вообще-то – один из признанных мировых центров отмывания денег. Был и есть. Выгнать оттуда за отмыв — это как из борделя за разврат. То есть надо особо отличиться. Вот такой крутой парень был Дима Скигин, путинский связной с тамбовской ОПГ.

Два фото с разницей примерно 25 лет. Оба сделаны в Израиле. Слева — Скигин с женой Альбиной (1995 г., из личного архива Максима Фрейдзона), справа – Меир Лански с дочерью Сандрой. Бухгалтер тамбовской ОПГ и бухгалтер Коза-Ностры.

В июне 1996 г. Собчак проиграл очередные выборы мэра, Путин покинул свой пост и перебрался в Москву в администрацию Ельцина. Но остался членом «коллектива». И помог ему в этом опять-таки Скигин:

«Когда Собчак выборы проиграл [в 1996 г.] …, то Владимиру Владимировичу стало тяжко. Непонятно стало, за что ему долю платить. Дима Скигин, товарищ мой и партнер по компаниям «Сигма» и «Совэкс», сообщил мне, что решил сделать несколько рискованный ход – поддержать Владимира Владимировича сохранением его доли в уже работавшем нефтеналивном терминале [в морском порту] и в «Совэксе» [заправочном терминале для самолетов в Пулково]. Дима сделал такую ставку и убедил партнеров по «коллективу» – Трабера, Васильева и Кумарина, что списывать Владимира Владимировича со счетов не стоит. Это было, уверяю вас, серьезное решение. Потому что ситуация быстро менялась, и тратить деньги на человека, который пока ничего не может отдать [на Путина], было рискованное стратегическое решение» (Максим Фрейдзон, из интервью Радио «Свобода» 14 августа 2016 г.)

Надо отдать должное покойному Диме (Скигину). Он правильно оценил Володю и замолвил за него словечко перед братвой. Надо отдать должное Володе, он не забывает потомство Скигина, его сын Михаил — полноправный член «коллектива». И не только в порту.

В июне 2017 г. общественность Петербурга была немало удивлена проектом платных мостов в городе, который был презентован мэрией. Некая частная фирма «Платная дорога», ранее никому не известная, вдруг получила концессию на строительство серии платных мостов через железные дороги в черте города. То есть, едешь по улице, упираешься в переезд. Далее – или стоишь, или платишь деньги фирме «Платная дорога» и едешь поверху.

Реакция на эту идею была, скажем так, неоднозначной. Последний раз деньги за проезд по мостам в Петербурге брали в 1755 г. Потом как-то обходились, и при царях, и про коммунистах. Но не при братках. Ибо когда стали выяснять, кто хозяин таинственной фирмы «Платная дорога» (она, к слову, получила право на платные мосты еще в Туле и в Подмосковье), то выяснилось, что 50% там принадлежит некоему Роману Белоусову (доверенное лицо Михаила Скигина), а 50% — оффшору из Панамы, где номиналы … — Грэхем Смит и Маркус Хаслер. Те самые ребята, которые обслуживали тамбовскую ОПГ и Путина еще в 1990-е.

Кстати, упоминавшийся выше Роберт Эринджер, бывший глава разведки Монако, который работал в свое время по папаше Скигину, в 2000-е гг. наводил справки и по Смиту и Хаслеру у властей Лихтенштейна. По словам Эринджера, именно Грэхем Смит был главным в этом тандеме. «Ищете деньги Путина в Европе — присмотритесь к Грэхему Смиту», — писал Эринджер в 2015 г.

Будете проезжать по платным мостам в Питере, Наро-Фоминске, а также через реку Упа в Тульской губернии – не забудьте про Смита. Скромного англичанина, который когда-то за гонорары от КГБ распространял советскую коммунистическую литературу в Англии. Потом свалил оттуда в Лихтенштейн, был замешан в скандале с крахом страховой компании LUI в 1990 г. (крупная финансовая афера в Англии). Ну а потом нашел себя, работая с питерской братвой.

6.Эпилог.

В 2002 г. на экраны в России вышел сериал «Бригада», воспевающий уголовную романтику 90-х.

Продюсером «Бригады» был криминальный авторитет Иншаков по кличке «Иншак» или «Каскадёр». Это старый соратник Япончика (руководитель группы киллеров). В этом качестве Иншак был упомянут на суде над Японцем в Америке в середине 1990-х гг.

Как вы понимаете, в Америке президент страны тоже проводит досуг, играя в гольф с киллерами Коза-Ностры, а потом фотографируется на память.

Еще в далекие 1970-е гг. каскадер «Мосфильма» Иншаков примкнул к бригаде Япончика, участвуя в наездах на цеховиков и других представителей подпольного капитализма в СССР. Потом Япончик сел в тюрьму, и надолго, и вышел только в 1991 г. После чего уехал в Америку, откуда рулил всей российской оргпреступностью в первой половине 90-х. Старому товарищу по рэкету Японец тоже нашел работу. По специальности.

Ну вот, а потом Иншак, он же Каскадер, стал продюсером «Бригады». Фильм, снятый бандитом про бандитов, имел бешеный успех. Воспитательной идеей фильма стала верность бригаде, как главная добродетель реального пацана. Еще одной яркой находкой там стал образ Введенского – чекиста, который крышует бригаду на всем протяжении её деятельности.

Бригад таких по стране было много, и одна из них была в Петербурге, в порту: Путин, Васильев, Трабер, Скигин, Тимченко. Став президентом, Путин остался верен своей бригаде и не забывает её, заботливо крышует, как и прежде.

Однако бригада прожорлива, а кормовая база не так велика (с учетом ранее разворованного). Поэтому и вводятся платные мосты в Петербурге впервые с 1755 г. Надо будет (бригаде) — и воздух платным сделают. Коза-Ностре такое и не снилось. У них никогда не было своего государства.