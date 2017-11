// Борисов в западното огледало: от “emracing” до “embarrassing”

Консервативният британски всекидневник “Дейли телеграф” забеляза до болка познатото ни “смущаващо” приказване на премиера Бойко Борисов.

“Mr Borissov’s straight-talking is particularly embarrassing because Bulgaria will soon take the rotating presidency of the EU, meaning it will chair Brexit discussions among the EU-27 from 1 January.

Speaking before a Brussels summit where Theresa May met European Council president Donald Tusk for Brexit talks, Mr Borissov said: “If I were to say we are ready, it would be overestimating ourselves. If you ask whatever prime minister or chancellor here, they will tell you they are not ready.”

И друг път, особено в началото на криерата на Борисов, когато се държеше като шериф от видия балкански Запад на поста си главен секретар на МВР, в западни медии са се появявали иронични описания на неговия образ. В случая с “Дейли телеграф” обаче припомнянията за Борисов като бивш охранител на “последния комунистически диктатор “ в България, каратист и треньор на националния отбор на страната по карате, както и на футболист от второразряден отбор, не са водещият акцент в нескрито критичната публикация на влиятелния британски вестник.

Ключовата оценка за поведението на Борисов е английската дума “embarrassing“ по отношение на неговото “праволинейно” или “без заобикалки” говорене. Най-мекият превод на тази дума е “смущаващо”, а в определен контекст може да означава и “скандално”. Поводът за смущението, изразено от британския всекидневник, е от отговора на журналистически въпрос, който Борисов дава във връзка с Брекзита. Запитан, дали България ( като следващ председател на ЕС) е готова за предизвикателствата от напускането на Великобритания, българският премиер откровеничи, че би било преувеличено да се каже това и че същото важи за останалите държави от ЕС.

Горчивият въпрос, който си задава един български критик и политически наблюдател на начина, по който европейските лидери окуражават от години точно този тип говорене на Борисов, е дали не смятат за “embarrassing” фактът, че с техния “embracing” ( т.е. с “прегръщането” му – в буквалния и в преносния смисъл ) допринасят за неговото самочувствие и властово окопаване в България.

И защо чак сега уважаваният британски вестник се сети да се надсмее над мечешките прегръдки на фамилиарния Борисов, с които веднъж едва не “убил” премиера Камерън ( наричан упорито от Борисов публично у нас “Дейвид”)?

Питам, защото Борисов налита на всеки за прегръдки и целувки, но някой отдавна трябваше да му каже, че съпругата на Ердоган не е все пак като вдовицата на сръбския воннопрестъпник Аркан, певачката лепа Брена ( на снимката), че да я млящи ( за ужас на втрещените турски домакини от това брутално нарушаване на протокола), а пък британците по традиция са особено резервирани към южняшките нежности между мъже в публичността.

Борисов се опитва да компенсира с показна любвеобилност своята безсловестност в общуването си с чужди големци чрез езика на тялото. Известните ни закачки на политици, като Берлускони ( с прословутото му мерене на гърба на Борисов с педи), бяха досега по-скоро реплика на тази компесаторно – комплексарска линия на поведения на нашия “широплещест премиер” ( както го нарича “Дейли телеграф”). Когато обаче започнат да му обръщат вниманиее на плещенето, а не просто колко са му широки плещите, темата напуска рамките на обичайния подбив, на който очевидно се “радва” нашият най-овластен държавен ръководител.

Какво ли още предстои да “открият” западните ни съюзници в образа на човека, когото по силата на българского гласуване са принудени да търпят като равнопоставен в т.н. евроатлантическо семейство, в което скоро ще се пъчи в продължение на половин година като пръв между равни?

